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События на границе Евросоюза и Беларуси являются одним из проявлений гибридной войны, и Служба безопасности принимает весь комплекс мер, чтобы исключить подобный сценарий в Украине. Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов после завершения состоявшегося в Луцке межведомственного совещания по вопросам защиты государственной границы.

«Такой сценарий пока маловероятен. Но мы работаем на опережение и делаем все, чтобы этот, даже теоретический вариант развития событий не был реализован на практике. Поэтому мы собрались в Луцке – чтобы согласовать меры по противодействию такому проявлению гибридной войны. Мы не просто держим ситуацию на контроле, а выполняем всю необходимую организационную и оперативную работу», – подчеркнул Баканов.

Он рассказал, что СБУ в пределах своих полномочий активно применяет комплекс контрразведывательных, оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мер.

Также СБУ обменивается информацией с Нацполицией и ГПСУ, создаются совместные мобильные группы для работы в приграничных районах и т.д.

Баканов убежден, что Украине удастся успешно противостоять очередному проявлению гибридной войны и сохранить стабильность и безопасность.

Напомним, 12 ноября группа мигрантов прорвалась через белорусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузьница.

Ранее сообщалось, что белорусские военные пытались силой «протолкать» через границу Польши группу мигрантов из около 35 человек. При этом они толкали женщин и детей на ограждение из колючей проволоки.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
ForUm

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