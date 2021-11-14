Почти четверть украинцев заявили, что доход до 10 000 гривен в месяц их бы полностью удовлетворил.
Как пишет Хвиля, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного компанией "Рейтинг".
Почти столько же граждан страны (22%) заявили, что хотели бы иметь ежемесячный доход в сумме более 30 000 гривен.
Остальные участники исследования отметили, что считают удовлетворительным доход от 11 000 до 30 000 гривен в месяц:
- 14% - 11 000 – 15 000 грн.,
- 18% – 16 000 – 20 000 грн.,
- 8% – 21 000 – 25 000 грн.,
- 11% - 26 000 – 30 000 грн.
Отмечается закономерность, что чем ниже доход, тем меньшую сумму называли желаемой.
Также согласно результатам исследования 55% украинцев назвали своим основным источником дохода зарплату. Еще для 30% это пенсия. 13% респондентов основным источником называют доход от бизнеса, а 6% - социальные выплаты.
Компания "Рейтинг" проводила опрос в период с 4 по 9 ноября 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера. В исследовании приняли участие украинцы старше 18 лет со всех регионов Украины, кроме оккупированных частей Донецкой и Луганской областей и Крыма. Статистическая погрешность – не более 1,5%.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время