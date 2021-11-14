Почти четверть украинцев заявили, что доход до 10 000 гривен в месяц их бы полностью удовлетворил.

Как пишет Хвиля, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного компанией "Рейтинг".

Почти столько же граждан страны (22%) заявили, что хотели бы иметь ежемесячный доход в сумме более 30 000 гривен.

Остальные участники исследования отметили, что считают удовлетворительным доход от 11 000 до 30 000 гривен в месяц:

14% - 11 000 – 15 000 грн.,

18% – 16 000 – 20 000 грн.,

8% – 21 000 – 25 000 грн.,

11% - 26 000 – 30 000 грн.

Отмечается закономерность, что чем ниже доход, тем меньшую сумму называли желаемой.

Также согласно результатам исследования 55% украинцев назвали своим основным источником дохода зарплату. Еще для 30% это пенсия. 13% респондентов основным источником называют доход от бизнеса, а 6% - социальные выплаты.

Компания "Рейтинг" проводила опрос в период с 4 по 9 ноября 2021 года методом телефонного интервью с использованием компьютера. В исследовании приняли участие украинцы старше 18 лет со всех регионов Украины, кроме оккупированных частей Донецкой и Луганской областей и Крыма. Статистическая погрешность – не более 1,5%.