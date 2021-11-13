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Президент России Владимир Путин цинично заявил, что Москва никогда не согласится, что является стороной конфликта на Донбассе. Потому что это, мол, не закреплено в минских соглашениях.

Такое заявление президент государства-агрессора сделал на 8 году войны, несмотря на то, что пророссийские боевики регулярно обстреливают позиции украинских военных, передает 24 канал.

«В минских соглашениях нигде не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся», – сказал Путин.

Отметим, Путин уже не впервые открещивается от тезисов о том, что Россия является стороной конфликта на Донбассе. Хотя российское военное присутствие на оккупированных территориях продолжается и до сих пор, Москва даже хочет быть посредником в переговорах по Донбассу.

Украина и Евросоюз убеждены, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником. Эту позицию представители ЕС зафиксировали в совместном заявлении. Такого же мнения придерживаются и в США.

Напомним, в феврале 2021 года во время общения с журналистами глава Кремля сказал, что "ни за что не покинет Донбасс".

Кстати, президент Владимир Зеленский весной предлагал Путину встретиться на Донбассе и поговорить. Однако Путин отказался и пригласил украинского президента в Москву. Правда, со временем в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского невозможна, если президенты будут обсуждать Крым или Донбасс.
ForUm

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