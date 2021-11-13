Кабинет министров утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году. Так, в следующем году нужно будет отрабатывать две субботы. В то же время, больше всего выходных приходится на январь – целых двенадцать, также в начале года будет самая короткая рабочая неделя.

На какие дни выпадают государственные праздники и когда будет перенос рабочих дней, смотрите на инфографике «Слово и дело».

В январе украинцев ждет двенадцать выходных. Поскольку Новый год выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 3 января. В пятницу 7 января будет выходной на Рождество.

В феврале будет восемь выходных дней, в то же время государственных или религиозных праздников с дополнительными выходными нет.

В марте украинцы будут отдыхать четыре выходных подряд – с 5 по 8 марта (суббота-вторник). В то же время 12 марта будет рабочая суббота. В этом месяце будет девять выходных.

В апреле украинцев ждет десять выходных, один из которых – в понедельник 25 апреля (перенесен с 24 апреля, когда приходится Пасха).

В мае 2022 года выпадает одиннадцать выходных, два из которых будут в понедельник (2 и 9 мая).

В июне украинцев также ждет одиннадцать выходных. Дополнительные выходные будут на Троицу (перенесен на понедельник 13 июня) и День Конституции (выходные в понедельник 27 июня и вторник 28 июня).

В то же время 2 июля будет рабочая суббота (вместо 27 июня). Всего в июле будет девять выходных.

Также девять выходных будет и в августе. День Независимости Украины и, соответственно, выходной, выпадает на среду 24 августа.

В сентябре 2022 года будет восемь выходных, никаких государственных праздников не будет.

В октябре выпадает одиннадцать выходных с дополнительным выходным в пятницу 14 октября – День защитника Украины.

В ноябре украинцев будет ждать восемь выходных, государственных праздников также не будет.

В последний месяц украинцы будут отдыхать десять дней. Дополнительный выходной будет в понедельник 26 декабря (перенесен с 25 декабря, когда отмечают Рождество по западному обряду).

В целом, в течение 2022 года украинцы будут отдыхать 107 дней. Для сравнения, в 2021 году было 115 выходных.