также в разделеОбщество
Нарушителей хотят лишать водительских прав пожизненно 12
Из-за проблем с COVID-сертификатами Минцифры обновило мобильное приложение Дія 34
Врач назвал главную опасность штамма Дельта 26
Верещук обещает увеличить размер субсидии жителям прифронтовых населенных пунктов 17
В Украине ожидается дефицит питьевой воды 48
Ученые пояснили, почему некоторые люди не болеют коронавирусом 31
12 ноября. Картина дня 14
Украине обещают туманные выходные 12
УЗ увеличит количество поездов в Буковель и переименует станцию «Татаров» 13
С судовладельца танкера «Delfi» взыскали $16 тысяч 12
За сутки СБУ разоблачила схемы COVID-фальсификации сразу в трех областях 15
Испания с 15 ноября открыта для вакцинированных украинцев 11
Экс-министру энергетики вручили подозрение в контрабанде угля из ОРДЛО 51
Тротиловое варенье: Из Крыма в Украину пытались провезти взрывчатку 33
СБУ обнародовала часть показаний Куликовского о пытках в «Изоляции» 2269
Украина определила 10 участков возможного подхода мигрантов из Беларуси 20
СБУ не пустила в украинское небо самолет подсанкционного нардепа, летевшего из Европы в РФ 135
В Бахмуте задержали экс-руководительницу «отдела кадров» группировки «Оплот» 98

Кабинет министров утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году. Так, в следующем году нужно будет отрабатывать две субботы. В то же время, больше всего выходных приходится на январь – целых двенадцать, также в начале года будет самая короткая рабочая неделя.

На какие дни выпадают государственные праздники и когда будет перенос рабочих дней, смотрите на инфографике «Слово и дело».

В январе украинцев ждет двенадцать выходных. Поскольку Новый год выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 3 января. В пятницу 7 января будет выходной на Рождество.

В феврале будет восемь выходных дней, в то же время государственных или религиозных праздников с дополнительными выходными нет.

В марте украинцы будут отдыхать четыре выходных подряд – с 5 по 8 марта (суббота-вторник). В то же время 12 марта будет рабочая суббота. В этом месяце будет девять выходных.

В апреле украинцев ждет десять выходных, один из которых – в понедельник 25 апреля (перенесен с 24 апреля, когда приходится Пасха).

В мае 2022 года выпадает одиннадцать выходных, два из которых будут в понедельник (2 и 9 мая).

В июне украинцев также ждет одиннадцать выходных. Дополнительные выходные будут на Троицу (перенесен на понедельник 13 июня) и День Конституции (выходные в понедельник 27 июня и вторник 28 июня).

В то же время 2 июля будет рабочая суббота (вместо 27 июня). Всего в июле будет девять выходных.

Также девять выходных будет и в августе. День Независимости Украины и, соответственно, выходной, выпадает на среду 24 августа.

В сентябре 2022 года будет восемь выходных, никаких государственных праздников не будет.

В октябре выпадает одиннадцать выходных с дополнительным выходным в пятницу 14 октября – День защитника Украины.

В ноябре украинцев будет ждать восемь выходных, государственных праздников также не будет.

В последний месяц украинцы будут отдыхать десять дней. Дополнительный выходной будет в понедельник 26 декабря (перенесен с 25 декабря, когда отмечают Рождество по западному обряду).

В целом, в течение 2022 года украинцы будут отдыхать 107 дней. Для сравнения, в 2021 году было 115 выходных.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги