На носу уже последний месяц зимы ― февраль, в будние дни официальных выходных в этом месяце не будет. Так, в феврале 2022 украинцы будут отдыхать 8 дней, все они придутся на субботу и воскресенье.
Об этом сообщает Информатор.
Рабочих дней в феврале 2022 года будет 20, выходных ― 8. Отдыхать будем 5-6, 12-13, 19-20 и 26-27 февраля.
Одним из главных праздников февраля является День святого Валентина, который выпадет на понедельник. Традиционно его отмечают 14 февраля.
Важные даты в феврале 2022
1 февраля — Китайский Новый год 2022; День безопасного интернета;
2 февраля — День сурка;
4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;
6 февраля — Международный день бармена;
9 февраля — Международный день стоматолога;
10 февраля — Международный день борьбы с эпилепсией;
11 февраля — Всемирный день больного;
13 февраля — Всемирный день радио;
14 февраля — День Святого Валентина; День компьютерщика;
15 февраля — Международный день онкобольного ребенка; Сретение Господне; День чествования участников боевых действий на территории других государств;
17 февраля — День спонтанного проявления доброты;
20 февраля — Всемирный день социальной справедливости;
21 февраля — Международный день родного языка;
22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;
25 февраля — День инженерно-авиационной службы ВСУ;
28 февраля — начало Масленицы (до 6 марта).
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