На носу уже последний месяц зимы ― февраль, в будние дни официальных выходных в этом месяце не будет. Так, в феврале 2022 украинцы будут отдыхать 8 дней, все они придутся на субботу и воскресенье.

Об этом сообщает Информатор.

Рабочих дней в феврале 2022 года будет 20, выходных ― 8. Отдыхать будем 5-6, 12-13, 19-20 и 26-27 февраля.

Одним из главных праздников февраля является День святого Валентина, который выпадет на понедельник. Традиционно его отмечают 14 февраля.

Важные даты в феврале 2022

1 февраля — Китайский Новый год 2022; День безопасного интернета;

2 февраля — День сурка;

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;

6 февраля — Международный день бармена;

9 февраля — Международный день стоматолога;

10 февраля — Международный день борьбы с эпилепсией;

11 февраля — Всемирный день больного;

13 февраля — Всемирный день радио;

14 февраля — День Святого Валентина; День компьютерщика;

15 февраля — Международный день онкобольного ребенка; Сретение Господне; День чествования участников боевых действий на территории других государств;

17 февраля — День спонтанного проявления доброты;

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости;

21 февраля — Международный день родного языка;

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;

25 февраля — День инженерно-авиационной службы ВСУ;

28 февраля — начало Масленицы (до 6 марта).