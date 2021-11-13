Мобильное приложение Дія вновь получило обновление, в частности, из-за проблем с COVID-сертификатами. Теперь там исчезла функция удаления этого электронного документа.

Чтобы она стала неактивной, пользователям нужно будет обновить само приложение, когда это станет доступным. Как пишет Обозреватель, об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

По его словам, основанием стал пост одного из пользователей Facebook. Тот рассказал, что в самый неподходящий момент случайно удалил сертификат о вакцинации в Дії.

В приложении "кнопка" удаления – одна из первых, когда открываешь меню COVID-сертификата, так что удалить его ненароком просто. Учитывая это, разработчики убрали ее.

"Мы идентифицировали эту проблему ранее, опираясь на пользовательский опыт. И убрали вообще функцию "удалить сертификат", – пояснил Федоров.

Он добавил, что новая версия пока находится на проработке в маркетах. После утверждения Google и Apple она будет доступна всем пользователям.