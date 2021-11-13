Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в Украине хватит газа на весь отопительный сезон даже в самом тяжелом случае - если настанет "жесткий" вариант с сильными морозами.

Как пишет "Хвиля", об этом он сказал в эфире программы "Право на владу".

"У нас есть запасы газа. Газа у нас есть на сегодня 17,6 млрд кубометров в хранилищах. Из них 1,4 млрд - это тот газ, который принадлежит нерезидентам и может быть ими изъят из Украины... Но даже при условии, что 16 млрд кубов газа, за отопительный сезон Украина использует 8 млрд кубов, если жесткий и холодный отопительный сезон, то 10 млрд кубов. Поэтому у нас газа абсолютно достаточно", - сказал премьер.

Таким образом, по его мнению, тревожиться не стоит - газа вполне хватает на прохождение отопительного сезона 2021-2022 годов.

Шапомним, ранее Шмыгаль заявил, что для веерных отключений оснований нет, и правительство их не предусматривает. В то же время, в течение года службы могут осуществлять регламентные работы по ремонту линий электропередач.