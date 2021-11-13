также в разделеЭкономика
В 2022 году некоторые пенсии повысят на 1600 гривен 46
Завод «Электронмаш» продали на аукционе за 970 миллионов 18
Саудовская Аравия открыла рынок для украинской икры и морепродуктов 11
Укрэксимбанк объяснил, почему вернул на работу фигурантов скандала с журналистами 17
Шмыгаль: Оснований для веерных отключений в Украине нет 17
Шмыгаль: Цены и тарифы в этом отопительном сезоне будут неизменны 15
Кабмин выделил 12,5 млн пострадавшим в АТО 9
НБУ назвал причины замедления инфляции в Украине 18
Кабмин поручил Минагрополитики создать орган для возобновления регистрации тракторов в Украине 52
Кабмин возобновляет работу «Энергетической компании Украины» 33
Укрзализныця с 2022 передаст пассажирские перевозки в управление Deutsche Bahn 32
Убытки от экологических преступлений в Украине превышают 400 миллионов 23
«Нафтогаз» попросил ФРГ привлечь его к сертификации «Северного потока 2» 19
Кулеба: Россия может не ждать политических уступок ради дешевого газа 319
ЕБРР выделил Украине средства на погашение долгов за зеленую энергию 77
"Укрнафта" пытается отсудить у "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа 41
Украинцы определились с банками, которым готовы доверить свои деньги 122
"Укрнафта" пытается отсудить у "Нафтогаза" 9 млрд кубометров газа 123

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в Украине хватит газа на весь отопительный сезон даже в самом тяжелом случае - если настанет "жесткий" вариант с сильными морозами.

Как пишет "Хвиля", об этом он сказал в эфире программы "Право на владу".

"У нас есть запасы газа. Газа у нас есть на сегодня 17,6 млрд кубометров в хранилищах. Из них 1,4 млрд - это тот газ, который принадлежит нерезидентам и может быть ими изъят из Украины... Но даже при условии, что 16 млрд кубов газа, за отопительный сезон Украина использует 8 млрд кубов, если жесткий и холодный отопительный сезон, то 10 млрд кубов. Поэтому у нас газа абсолютно достаточно", - сказал премьер.

Таким образом, по его мнению, тревожиться не стоит - газа вполне хватает на прохождение отопительного сезона 2021-2022 годов.

Шапомним, ранее Шмыгаль заявил, что для веерных отключений оснований нет, и правительство их не предусматривает. В то же время, в течение года службы могут осуществлять регламентные работы по ремонту линий электропередач.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
18
Теги