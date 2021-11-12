Непрерывность поставок газа, тепла и электроэнергии — это одно из направлений работы правительства для стабильного прохождения нынешнего отопительного сезона, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы «Право на власть» 11 ноября.

«Правительство приняло решение о запрете отключения или невключения во время отопительного сезона тепла и газа для населения и для всех предприятий. Непрерывная поставка газа и тепла обеспечена законодательством и решениями правительства», — подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль также подчеркнул, что для веерных отключений оснований нет, и правительство их не предусматривает. В то же время, в течение года службы могут осуществлять регламентные работы по ремонту линий электропередач.