Предугадать, как будет развиваться течение коронавирусной болезни при заражении штаммом Дельта очень сложно. Состояние пациентов, зараженных этим видом COVID-19, может резко ухудшиться и они рискуют попасть в больницу с тяжелым поражением легких в любой момент.

Как рассказал в интервью ТСН советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий, не следует терять бдительность даже если кажется, что коронавирус переносится легко. Медик призвал регулярно следить за сатурацией ( доля насыщенного кислородом гемоглобина относительно общего гемоглобина в крови) и температурой пациента, пишет Обозреватель.

Он отметил, что невысокая температура на 6-7 день болезни – это еще не повод для радости, а состояние таких пациентов может резко ухудшиться.

Жиравецкий рассказал, что многие температуру в 37,1°-37,2° считают не критическрй, в том числе лечащие врачи, но через 1-2 дня ситуация может резко ухудшиться.

"Таких пациентов мы направляем на компьютерную томографию ( метод неразрушающего послойного исследования внутреннего строения предмета), или рентген и видим достаточно сильное поражение легких", – отметил врач Жиравецкий.

Чтобы не допустить критического состояния он рекомендовал на 6-7 день заболевания сдать кровь на белок (CRP) и впоследствии повторить его через 2-3 дня.

"Так мы можем попытаться поймать момент начала сильного воспаления, которое требует госпитализации и фундаментального лечения", – предупредил врач.

Жиравецкий уточнил, если с-реактивный белок поднялся до отметки выше 50, и при этом компьютерная томография показывает изменения в легких, это означает, что у больного начался цитокиновый шторм (потенциально летальная реакция иммунной системы). Таких пациентов лечить дома очень сложно, подчеркнул медик.

"И мы получаем большую смертность, потому что очень многие просто не успевают дойти до врача, не успевают сделать ПЦР-тест", – сказал Тарас Жиравецкий.

По словам врача, течение COVID-19 очень ускорилось, и осложнения начали наступать гораздо быстрее. На 6-8-й день состояние может резко ухудшится, а часть из заболевших рискуют попасть в реанимацию.