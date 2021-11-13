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В мире миллионы людей уже переболели на коронавирус. Однако, есть и те, кто ни разу не заразился COVID-19.

Как свидетельствуют результаты исследования ученых Университета Реддинга в Великобритании, это связано с увеличением Т-клеток, которые реагировали на Sars-cov-2, пишет РБК-Украина со ссылкой на Nature.

В частности, это так называемые клетки памяти от предыдущих инфекций, вызванные другими сезонными коронавирусами, которые могут привести к простуде. Поэтому именно они и защищали от коронавируса.

По словам доцента биомедицинских технологий в Университете Рединга Александра Эдвардса, соответствующее исследование показало новый промежуточный результат. Для этого достаточно влияния вируса, чтобы активировать часть иммунной системы человека.

В то же время этого недостаточно для проявления симптомов, для выявления значительных уровней вируса или установления ответа антител.

Исследователь добавил, что выводы этого исследования могут иметь решающее и важное значение в процессе разработки вакцины от коронавируса другого типа.

Главная задача Т-клеток - выявлять и обезвреживать возбудитель, которые попали в клетки или уничтожать сами инфицированные клетки. Белки на поверхности Т-клеток соединяются с белками на поверхности непрошеных гостей в организме, разрушая их таким образом.

Также с возрастом происходит уменьшение Т-клеток, поэтому пожилые люди гораздо тяжелее переносят Covid-19.
ForUm

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