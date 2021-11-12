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В исправительной колонии оккупированной Макеевки умер пленный Руслан Макарец, приговоренный в «ДНР» к 13 годам тюрьмы за якобы «шпионаж» в пользу украинских спецслужб.

Об этом сообщила советница главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайде Ризаева.

«Пленным, умершим вчера в Макеевской ВК-32 т. н. «ДНР» является Руслан Макарец, ранее судимый по законодательству т. н. «ДНР» до 13 лет лишения свободы по статьям «измена Родине» и «шпионаж» в пользу украинских спецслужб... Прошу родных и близких Руслана принять наши соболезнования...», - написала Ризаева.

Она уточнила Укринформу, что Руслана задержали весной 2019 года на КПП в Горловке. Так называемый Верховный суд «ДНР» признал его госпредателем и приговорил к 13 годам лишения свободы, а затем отправил отбывать срок в исправительную колонию строгого режима в город Макеевка.

Резаева сказала, что пока неизвестна подлинная причина смерти Руслана. «Выясняем. Противоречивые сведения. Кто говорит, что смерть насильственная, а некоторые, что сердечная недостаточность. Официально, как обычно, Донецк молчит», - сообщила советница.

Она уточнила, что Руслан Макарец 1984 года рождения, у него остались родственники, живущие сейчас и на подконтрольной украинскому правительству территории, и на оккупированной.

По информации сайта «Граты», житель Горловки Макарец с февраля 2017 по май 2018 года служил у оккупантов водителем в инженерно-саперной роте одной из воинских частей «ДНР». После окончания службы он уехал в Бахмут, который находится под контролем украинской власти. В украинской полиции Макарец договорился об участии в программе «Тебя ждут дома», которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников незаконных вооруженных формирований при добровольной сдаче, содействии правоохранителям и отсутствии обвинений в тяжких преступлениях.

Затем он попытался вернуться на оккупированную территорию к родным. При въезде на КПП в Горловке он был задержан сотрудниками оккупационного «Министерства госбезопасности».
ForUm

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