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Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что «нормальная граница» между Украиной и Россией, а также Украиной и Беларусью отсутствует, и что 10 участков будут особенно охраняться из-за возможности подхода мигрантов из Беларуси.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Право на власть», сообщила пресс-служба МВД.

«Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет. И это наша общая задача, задача всего правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан, в следующем году построить границу между Украиной и Россией, между Украиной и республикой Беларусь», - заявил министр, добавив, что речь идет о более чем тысяче километров государственной границы.

Монастырский отметил, что определено 10 участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.

«Там в первую очередь будут усиливаться пограничники Национальной гвардией, полицией. Кроме того, основной месседж – это консолидация всех усилий», - сказал он.

Монастырский также отметил, что на заседании СНБО речь шла и о подразделениях терробороны, которые в случае необходимости будут привлекаться к защите границы.

Как сообщал ForUm, для охраны государственной границы с Республикой Беларусь дополнительно будет привлечено около 8,5 тысячи военнослужащих и полицейских.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
ForUm

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