Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Зеленский поднял вопрос обеспечения прав гражданина Украины Михаила Саакашвили и подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права.

Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.

Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, также он выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. После смены власти на родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.

Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку. Он отказывается от приема пищи уже 37-й день.

Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.

10 ноября должен был начаться суд над политиком.