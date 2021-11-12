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Киев выделил 2 миллиарда гривен, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям – чтобы не повышать тарифы на тепло и горячую воду. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире ток-шоу «Народ против» на телеканале «Украина 24».

«Столица выделила 2 миллиарда гривен из бюджета города, чтобы покрыть разницу стоимости газа теплопредприятиям – чтобы в этот отопительный сезон тарифы на тепло и горячую воду для населения не повышались, – подчеркнул мэр. – Да, у нас есть другая критическая ситуация. Мы знаем, что из 12 крупных теплогенерирующих предприятий страны на 10 недостаточны запасы энергоносителей. И эта ситуация, в случае больших морозов, может привести к веерным отключениям. Чего не было много лет», – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что Украина может увеличить добычу собственного газа и меньше зависеть от мировой цены на газ.

«Наша страна может добывать свой газ. Почему мы должны зависеть от европейских цен на газ, другие энергоносители? Которые повлекут за собой и подорожание продуктов, и другого, – то есть ударят по карманам украинцев, – подчеркнул Кличко. – Поэтому, думаю, должен собраться энергетический штаб. И принять важные решения. Да, увеличение добычи займет немало усилий, времени. Но мы должны и можем это сделать».

 
ForUm

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