В Харькове 11 ноября около 15:20 автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. 13-летние мальчик и девочка сейчас находятся в больнице, сообщила пресс-служба полиции.

34-летний водитель автомобиля Toyota задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В мае 2021 года мужчина был приговорен к трем годам лишения свободы за совершение кражи с испытательным сроком на 1 год.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Досудебное расследование продолжается.

Дети, пострадавшие в ДТП, госпитализированы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. О. И. Мещанинова, сообщила пресс-служба горсовета.

Как сообщил заместитель главврача больницы Андрей Соцкий, состояние пострадавших средней тяжести, стабильное. У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушиб мягких тканей. Девочке зашили рану головы.