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За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 4 778 человек;
  • летальных исходов – 652;
  • выздоровели – 18 896 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 155 519 человек;
  • выздоровели – 2 572 738 человек;
  •  летальных исходов – 74 857;
  •  проведено ПЦР-тестирование – 15 067 107.

С начала вакцинальной кампании привито 11 844 730 человек, из них получили одну дозу – 11 844 728 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 129 273 прививки.

91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
ForUm

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