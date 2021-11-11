За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 4 778 человек;
- летальных исходов – 652;
- выздоровели – 18 896 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 155 519 человек;
- выздоровели – 2 572 738 человек;
- летальных исходов – 74 857;
- проведено ПЦР-тестирование – 15 067 107.
С начала вакцинальной кампании привито 11 844 730 человек, из них получили одну дозу – 11 844 728 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 284 545 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 20 129 273 прививки.
91,1% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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