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Между компетентными органами Украины и Королевства Саудовская Аравия согласована форма сертификата на экспортируемые из Украины продукты, происходящие от водных животных (икра, морепродукты и т.п.). Указанная форма сертификата вступает в силу 1 декабря 2021 года, сообщили ForUm’у в Госпродпотребслужбе.

Согласование сертификата является результатом работы, проведенной дипломатами Министерства иностранных дел Украины и специалистами Госпродпотребслужбы с коллегами из КСА.

«Рынок Королевства Саудовской Аравии крайне важен для Украины. С каждым годом наши экспортеры получают на нем все больше возможностей. Это касается производителей мяса, молока, меда, яиц. Теперь же украинские производители получили желаемую возможность экспортировать в Королевство продукты, происходящие от водных животных. А если конкретно, то мы ожидаем экспорта в Саудовскую Аравию черной икры украинского производства», - отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Согласно процедуре, определенной компетентным органом КСА, потенциальные экспортеры должны пройти процедуру аккредитации для получения права на экспорт продуктов для потребления человеком.

Методические указания и разъяснения для экспорта пищевых продуктов в Королевство Саудовская Аравия опубликованы на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе «Международное сотрудничество» – «Ветеринария и безопасность» – «Требования стран мира» – «Справочная информация по экспорту в Королевство Саудовская Аравия».
ForUm

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