Украинские производители кондитерской продукции – «Харьковская бисквитная фабрика», «Львовская мастерская шоколада» и «Гроно» посетили Королевство Саудовская Аравия с бизнес-миссией.

Во время визита три украинских производителя подписали контракты с известными местными компаниями по экспорту своей продукции в Саудовскую Аравию и другие страны региона Залива, сообщила пресс-служба МИД.

Бизнес-миссия была организована МИДом Украины совместно с Ассоциацией «Укркондпром» при содействии Посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия для встречи с местными импортерами и дистрибьюторами пищевой продукции.

«МИД прилагает максимальные усилия для наращивания экспорта украинской пищевой продукции в страны Залива, которые рассматриваются украинскими производителями как перспективный рынок. Посольства Украины в этом регионе активизировали переговоры с местным бизнесом по поиску торговых партнеров украинским компаниям и отмечают, что украинская продукция имеет высокий потенциал на рынке. Мы активно формируем позитивный имидж украинской продукции и ее продвижение в этом регионе», – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Еще несколько украинских производителей кондитерской продукции находятся на завершающей стадии переговоров с импортерами и дистрибьюторами из Саудовской Аравии по подписанию контрактов.

Справка: в Ассоциацию «Укркондпром» входят 28 предприятий – в основном малый и средний бизнес. Они составляют 85% украинского экспорта кондитерской продукции.

Программа «Конкурентоспособная экономика Украины» создана USAID с целью содействия улучшению бизнес-среды для малых и средних предприятий Украины.

Совет экспортеров и инвесторов при МИД Украины (РЭИ) – платформа для украинского и иностранного бизнеса, государственных органов по привлечению инвестиций, поиску партнеров, распространению информационно-промоциональных ресурсов, в частности, популяризации отечественного туристического потенциала.