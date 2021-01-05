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Саудовская Аравия в понедельник, 4 января, открыла свои наземные, воздушные и морские границы с Катаром, которые оставались закрытыми более трех лет, с лета 2017 года. Об открытии границ сообщил глава МИД Кувейта, который выступил посредником на переговорах, сообщает Радио Свобода.

Также сообщается, что эмир Катара посетит саммит стран Персидского залива в Саудовской Аравии во вторник.

Ожидается, что во время саммита подпишут соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейн и Египтом с одной стороны и Катаром с другой. В церемонии должны принять участие высокопоставленные представители США, в частности советник президента Джаред Кушнер.

Четыре страны в 2017 году разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и в проиранской позиции. Катару были выдвинуты 13 требований.

Он отказался их выполнять, после чего отношения между участниками дипломатического конфликта были заморожены.
ForUm

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