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Европейский союз не позволит Александру Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа в Европу.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

«По газу, это будет новый инструмент гибридных атак, который прилагается к действующей ситуации с мигрантами. Мы видим угрозы, но мы четко заявили, что не дадим себя запугать», - сказала спикер.

Она также процитировала президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен, которая в Вашингтоне заявила, что президент РФ Владимир Путин может повлиять на белорусский режим.

«И мы приглашаем его попытаться уговорить белорусские власти прекратить эти гибридные атаки, которые не идут ни кому на пользу», - сказала она.

В Еврокомиссии также напомнили, что ЕС уже ввел четыре раунда санкций против режима Лукашенко и сейчас продолжаются дискуссии о новых санкциях.

«Газ – важный ресурс и он не должен использоваться в геополитических спорах. Также и люди не должны использоваться», - заявили в Брюсселе.

Лукашенко в четверг заявил, что может перекрыть газопровод «Ямал-Европа» в случае если Европа решит закрыть границу.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе. К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей.

В Польше говорят, что в общей сложности с белорусской стороны рядом с границей может находиться несколько тысяч человек, а в целом в стране – до 15 тысяч иностранцев, которые собираются нелегально пересечь границу ЕС.
ForUm

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