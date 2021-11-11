Мэр Чернигова Владислав Атрошенко назвал закрепленный в Конституции курс Украины на вступление в НАТО «фигней».

В ходе выступления на заседании горсовета он назвал Североатлантический Альянс «клубом», который никого не защитил в последнее время. В качестве примера мэр Чернигова назвал Югославию, которую «бомбили для установления демократии».

«Вот сегодня мы говорим о НАТО, что нам надо вступить в НАТО? Да фигня это все! Это абсолютно неэффективная, как это не один раз было засвидетельствовано, какая-то там… условно говоря… клуб. Кого он защитил в последнее время – на кого нападали или Америка или Россия? Кого защитило НАТО? Никого», — заявил Атрошенко.

Позже мэр объяснился в Facebook.

«Мне с утра дали информацию по количеству погибших ребят на Донбассе. Это наши ребята из Черниговщины. 186 жизней. Пока наши ребята гибнут от рук агрессора, политики годами обсуждают вступление Украины в НАТО. Потому и реакция была соответствующей», - написал он.

«Про ЕС я не говорил, но скажу сейчас. Моя позиция по этому поводу – четкая: Не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным.

А для всех политиков, спекулирующих на подобных вопросах, скажу: Россия – агрессор, Крым и Донбасс – это Украина», - добавил мэр Чернигова.

По его словам, «нам нужно не мантры о НАТО повторять, а требовать от наших партнеров того же НАТО, ООН, ОБСЕ реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе».