Украина за два года выплатит задолженности по пенсиям перед пенсионерами из числа внутренне перемещенных лиц, прогнозирует вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Мы планируем, что данный долг будет закрыт за два года. Этот долг, который сейчас есть, мы поэтапно по 6 млрд грн в год выплатим за два года», - сказала Верещук в комментарии Интерфакс-Украина по итогам заседания правительства.

По ее словам, из 1 млн 278 тыс. пенсионеров, которые по состоянию на 2014 год жили на позже оккупированной территории, на учете как внутренне перемещенные лица находятся около 630 тыс. пенсионеров. Их и коснется принятое Кабинетом министров решение о выплатах невыплаченных за прошлый период пенсий переселенцам.

«В органах Пенсионного фонда будет разработан механизм в соответствии с принятым постановлением, и ежемесячно к своей пенсии, которую они получают сейчас, будет доначисляться этот долг в сумме, которая равна прожиточному минимуму», - добавила она.

В то же время она отметила, что остается нерешенным вопрос по остальным не верифицированным пенсионерам с оккупированной территории, которые не обращались к государству после 2014 года.

По словам Верещук, решение этого вопроса потребует почти 90 млрд грн, что является задолженностью Пенсионного фонда перед данной категорией пенсионеров.

«Для этого есть проект закона, ведь это действительно очень большая сумма, который сейчас нуждается в доработке. Мы с министров социальной политики Мариной Лазебной взялись его доработать. Механизм погашения этой суммы проработаем законом», - сказала вице-премьер.

Как сообщалось, 10 ноября Кабмин Украины утвердил порядок выплаты невыплаченных за прошлый период пенсий внутренне перемещенным лицам.

В частности, порядок регламентирует выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания), не выплаченных за период до месяца возобновления их выплаты, внутренне перемещенным лицам и лицам, которые отказались от справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица и зарегистрировали место жительства и постоянно проживают на контролируемой Украиной территории.

Также данный порядок призван урегулировать вопрос выплаты пенсий, недополученных в связи со смертью пенсионера из числа переселенцев и лиц, которые проживали на оккупированной территории и не были взяты на учет перемещенного лица на контролируемой территории.