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Кабинет Министров Украины во время заседания 10 ноября принял решение о начале создания вертикально-интегрированной компании с участием государственной компании «Центрэнерго». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

«Предприятие будет объединено с государственными шахтами в единую структуру. Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля для «Центрэнерго», а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности модернизации», — отметил премьер Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, решение касается возобновления работы предприятия «Энергетическая компания Украины», на базе которого состоится объединение.

Премьер-министр подчеркнул, что от планов приватизации «Центрэнерго» правительство не откажется, видя, что создание компании, где есть и добыча, и генерация, только повысят интерес во время открытого аукциона.
ForUm

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