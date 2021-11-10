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Служба безопасности Украины заблокировала масштабную схему фальсификации сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Днипре.

Правоохранителям удалось установить врача, который «продуцировал» до 30 фейковых сертификатов в день. За внесение ложных сведений в электронную систему eHealth он брал по 2,5 тыс. грн с клиента, сообщил пресс-центр ведомства.

По данным следствия, организовал схему врач пункта вакцинации одной из амбулаторий города. Фейковые сертификаты выдавал, в основном, следующим категориям:

  • единичным гражданам, которые не желали вакцинироваться, однако хотели иметь свидетельство в приложении «Дия»;
  • клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу с сертификатом;
  • работникам местных предприятий.

Персональные данные невакцинированных лиц медработник вносил в электронную систему здравоохранения eHealth через комплексную медицинскую информационную систему «Каштан», а вакцину списывал. Просуществовала эта противоправная схема несколько месяцев.

Правоохранители разоблачили злоумышленника на одной из «групповых» сделок во время передачи ему первого транша за 9 поддельных сертификатов о вакцинации.

В ходе обысков, проведенных по месту работы и фактического проживания злоумышленника, обнаружены и изъяты:

  • печати и штампы различных медицинских учреждений, в том числе и те, которыми свидетельствуют результаты лабораторных исследований;
  • бланки строгой отчетности, предназначенные для записи информации об установленных диагнозах и течении болезни;
  • 50 тыс. гривен;
  • черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, планируется уведомление о подозрении организатору противоправной схемы и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме лиц.

После выявления граждан, персональные данные которых были противоправно внесены в систему eHealth, СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации и привлечение их к ответственности за противоправные действия.
ForUm

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