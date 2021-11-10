Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для граждан Украины, также не стали закрывать границы для украинцев Хорватия и Эстония, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Хорошие новости. Кипр стал первой страной ЕС, сохранившей возможность въезда для украинцев. Условия: полная вакцинация или отрицательные тесты (до и по прибытии)», - написал министр в Twitter.

Позже он сообщил, что Эстония также осталась открытой для вакцинированных граждан Украины.

«Вторая страна ЕС, Эстония, не стала закрывать границы для украинцев. Сохранили все возможности путешествий для граждан, прошедших полную вакцинацию», - отметил Кулеба.

Согласно консульской информации, в Эстонию из Украины разрешен въезд с любой целью для лиц, прошедших полный курс вакцинации: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covis против COVID-19.

Также для путешествий украинцев осталась открытой Хорватия.

«Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор», - написал Кулеба, добавив, что МИД продолжит работать с партнерами в странах ЕС для сохранения свободы путешествий наших граждан.

Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины.

Напомним, 9 ноября Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.

Вскоре Бельгия официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без «уважительной цели» даже при имеющейся вакцинации.