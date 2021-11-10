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Адвокатов экс-президента Грузии не пускают в тюрьму в Глдани (район в Тбилиси) и не сообщают о местонахождении Михаила Саакашвили. Об этом сообщила депутат Верховной Рады, гражданская супруга политика Елизавета Ясько.

«По состоянию на данный момент: с утра адвокаты находятся у ворот Глданской тюрьмы, но их не пускают внутрь и не сообщают, где находится Михаил Саакашвили. Есть информация, что сегодня запланировано (якобы) судебное заседание по одному из дел Михеила», - написала она в Facebook.

Также сейчас нет информации, «где состоится судебное заседание (в суде или внутри тюрьмы), и состоится ли оно вообще».

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. После смены власти на родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.

Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку. Он отказывается от приема пищи уже 37-й день.

Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.

10 ноября должен начаться суд над политиком.
ForUm

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