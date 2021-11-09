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На территории Черкасской области с полуночи 12 ноября установлен красный уровень эпидемической опасности. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям 9 ноября, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Как отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в регионе наблюдается превышение признаков эпидемической опасности по двум признакам. В частности, количество госпитализированных пациентов с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тыс. населения составляет 63,8 – 63,9. А также коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19, который превышает установленные 20% и составляет 26,5-26,6%.

Таким образом, по результатам заслушанных докладов и с учетом обсуждения Комиссией ТЭБ и ЧС решено установить с 00:00 12 ноября 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черкасской области.

В регионе будут применяться ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для данного уровня эпидемической опасности.

Главе ОГА поручено обеспечить соблюдение соответствующих ограничительных противоэпидемических мер.

В настоящее время в «красной» зоне находятся Киев и Киевская область, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.

В желтой области остаются только Кировоградская и Тернопольская области.
ForUm

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