Заработал чат-бот от патрульной полиции, разоблачающий сбыт наркотиков по всей стране.
DrugHunters (Охотники за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot – официальный чат-бот от патрульной полиции в мессенджере Telegram.
С его помощью можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотических веществ, так и самих закладчиков.
Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в городах, где работает патрульная полиция.
Чтобы оставить заявку на место закладки или заложника, достаточно открыть программу https://t.me/drughunters_ukraine_bot в своем Telegram и начать диалог.
После старта разговора нужно указать следующие детали:
- населенный пункт,
- адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника,
- описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и т.п.).
А для того чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, отправьте геолокацию и добавьте фото/видеоматериалы.
После получения сообщения о находке или вероятном закладчике, патрульные будут выезжать на место и проверять информацию.
Напоминаем, что за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, есть ответственность, которая в зависимости от объемов сбыта может быть как административная, так и уголовная.
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