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Заработал чат-бот от патрульной полиции, разоблачающий сбыт наркотиков по всей стране.

DrugHunters (Охотники за наркотиками) https://t.me/drughunters_ukraine_bot – официальный чат-бот от патрульной полиции в мессенджере Telegram.

С его помощью можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным об обнаружении как наркотических веществ, так и самих закладчиков.

Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в городах, где работает патрульная полиция.

Чтобы оставить заявку на место закладки или заложника, достаточно открыть программу https://t.me/drughunters_ukraine_bot в своем Telegram и начать диалог.

После старта разговора нужно указать следующие детали:

  • населенный пункт,
  • адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника,
  • описание места, где, по мнению заявителя, может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и т.п.).

А для того чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, отправьте геолокацию и добавьте фото/видеоматериалы.

После получения сообщения о находке или вероятном закладчике, патрульные будут выезжать на место и проверять информацию.

Напоминаем, что за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, есть ответственность, которая в зависимости от объемов сбыта может быть как административная, так и уголовная.
ForUm

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