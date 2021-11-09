СБУ опубликовала 3,5 тыс. документов НКВД о борьбе с УПА.
Оригинал архива был вывезен в Москву в 1980-х годах.
Сейчас его цифровая версия доступна онлайн по ссылке bit.ly/3wsiY7c
Специалисты Архива СБУ совместно с коллегами-исследователями работали над публикацией документов.
Они охватывают события, произошедшие в 1944-1945 годах на Волыни, Ривненщине, Тернопольщине, Львовщине и Ивано-Франковской области.
В коллекцию вошли:
- детальные чертежи повстанческих тайников, сделанные энкаведистами;
- списки потерь со стороны повстанцев;
- отчетность о захваченном энкаведистами оружии.
Также в обнародованных документах есть отчеты о чрезвычайных событиях и не боевых потерях в рядах внутренних войск НКВД.
Публикация проиллюстрирована документом об убийстве НКВД неизвестного во время «хлебозаготовки» в селе на Ривненщине 14 октября 1944 года.
Украинская повстанческая армия - военно-политическое формирование, действовавшее в Украине в течение 1942-1956 годов, вооруженное крыло Организации Украинских националистов (ОУН).
УПА декларировала своей главной задачей подготовку мощного восстания и создание самостоятельного единого украинского государства, объединяющего все этнические украинские земли.
Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) – одно из исполнительно-административных министерств правительства СССР. Спецгруппы НКВД боролись с подпольем УПА: захватывали вожаков под видом Службы безопасности ОУН, привлекали к сотрудничеству представителей УПА обещаниями об амнистии за прежнюю антисоветскую деятельность.
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