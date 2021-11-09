также в разделеОбщество
Полицейские установили 45 «работников» тюрьмы «Изоляция» 10
В Украине отстранили более 400 невакцинированных полицейских 4
СБУ раскрыла махинации с ценными землями Минобороны 7
НАПК: Нардеп Шахов не задекларировал имущества более чем на 15 миллионов 9
Клименко: Полиция не проверяет COVID-сертификаты на улице 17
Разоблачили группу лиц, завладевших соцвыплатами жителей ОРДО 11
Еще одна область переходит в «красную» зону 17
ГБР разоблачило схему нелегального вывоза драгметаллов в Польшу 17
СБУ подтвердила задержание бывшего главы подпольной тюрьмы «Изоляция» 22
Минздрав расширил перечень профессий с обязательной вакцинацией 42
Асеев: В Киеве задержали главного палача «Изоляции» 84
Издание Kyiv Post прекратило работу 25
8 ноября. Картина дня 23
В ЦОЗ рассказали, как отличить COVID-19 от туберкулеза 55
Украине обещают до 8С мороза 32
«Зеленая страна»: Программа о высадке 1 млрд деревьев выполнена на 3,5% 11
В Минздраве пояснили, можно ли заразиться COVID от вакцины 22
США отправили в Украину два патрульных катера Island 38

СБУ опубликовала 3,5 тыс. документов НКВД о борьбе с УПА.

Оригинал архива был вывезен в Москву в 1980-х годах.

Сейчас его цифровая версия доступна онлайн по ссылке bit.ly/3wsiY7c

Специалисты Архива СБУ совместно с коллегами-исследователями работали над публикацией документов.

Они охватывают события, произошедшие в 1944-1945 годах на Волыни, Ривненщине, Тернопольщине, Львовщине и Ивано-Франковской области.

В коллекцию вошли:

  • детальные чертежи повстанческих тайников, сделанные энкаведистами;
  • списки потерь со стороны повстанцев;
  • отчетность о захваченном энкаведистами оружии.

Также в обнародованных документах есть отчеты о чрезвычайных событиях и не боевых потерях в рядах внутренних войск НКВД.

Публикация проиллюстрирована документом об убийстве НКВД неизвестного во время «хлебозаготовки» в селе на Ривненщине 14 октября 1944 года.

Украинская повстанческая армия - военно-политическое формирование, действовавшее в Украине в течение 1942-1956 годов, вооруженное крыло Организации Украинских националистов (ОУН).

УПА декларировала своей главной задачей подготовку мощного восстания и создание самостоятельного единого украинского государства, объединяющего все этнические украинские земли.

Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) – одно из исполнительно-административных министерств правительства СССР. Спецгруппы НКВД боролись с подпольем УПА: захватывали вожаков под видом Службы безопасности ОУН, привлекали к сотрудничеству представителей УПА обещаниями об амнистии за прежнюю антисоветскую деятельность.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги