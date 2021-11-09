СБУ опубликовала 3,5 тыс. документов НКВД о борьбе с УПА.

Оригинал архива был вывезен в Москву в 1980-х годах.

Сейчас его цифровая версия доступна онлайн по ссылке bit.ly/3wsiY7c

Специалисты Архива СБУ совместно с коллегами-исследователями работали над публикацией документов.

Они охватывают события, произошедшие в 1944-1945 годах на Волыни, Ривненщине, Тернопольщине, Львовщине и Ивано-Франковской области.

В коллекцию вошли:

детальные чертежи повстанческих тайников, сделанные энкаведистами;

списки потерь со стороны повстанцев;

отчетность о захваченном энкаведистами оружии.

Также в обнародованных документах есть отчеты о чрезвычайных событиях и не боевых потерях в рядах внутренних войск НКВД.

Публикация проиллюстрирована документом об убийстве НКВД неизвестного во время «хлебозаготовки» в селе на Ривненщине 14 октября 1944 года.

Украинская повстанческая армия - военно-политическое формирование, действовавшее в Украине в течение 1942-1956 годов, вооруженное крыло Организации Украинских националистов (ОУН).



УПА декларировала своей главной задачей подготовку мощного восстания и создание самостоятельного единого украинского государства, объединяющего все этнические украинские земли.



Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) – одно из исполнительно-административных министерств правительства СССР. Спецгруппы НКВД боролись с подпольем УПА: захватывали вожаков под видом Службы безопасности ОУН, привлекали к сотрудничеству представителей УПА обещаниями об амнистии за прежнюю антисоветскую деятельность.