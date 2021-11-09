Жителя Константиновки и должностных лиц отдела Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, городского отделения управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования, Управления социальной защиты населения городского совета и областного управления «Ощадбанка» разоблачили в мошенничестве, совершенном в крупных размерах, с использованием заведомо подложных документов (ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Досудебным расследованием установлено, что с 2020 по ноябрь 2021 мужчина, по предварительному сговору с должностными лицами указанных учреждений, организовал преступную схему противоправного получения социальных выплат.

Организатор схемы подделывал документы на имя жителей временно оккупированной территории, после чего отдавал их в органы социальной защиты, где его сообщники принимали фиктивные документы без физического присутствия лиц, на которых оформлялись выплаты.

Таким образом, за год правонарушители согласовали более 50 поддельных документов и получили денежные средства граждан из государственного бюджета, которые в дальнейшем распределили между собой. По предварительным данным, фигурантам присваивалось в среднем 400 тысяч гривен в месяц.

В ходе проведенных санкционированных 11 обысков в помещениях государственных учреждений, а также по месту жительства их работников и организатора преступной схемы, выявлены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, печати, удостоверения, мобильные телефоны и денежные средства в размере 7150 долларов США, 350 евро, 24 200 грн.

Досудебное расследование осуществляется следователями СУ ГУНП в Донецкой области оперативное сопровождение ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.