На Донетчине задержан злоумышленник, совершивший взрыв в частном доме, сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры области.

Досудебным расследованием установлено, что 9 декабря 2021, около 22:00, двое мужчин и женщина распивали спиртные напитки по месту жительства в с. Зверево Покровского района.

Во время застолья 45-летний товарищ приревновал их общую подругу и с целью устрашения обидчиков бросил в их сторону взрывоопасный предмет, похожий на гранату.

В результате взрыва 47-летняя женщина получила смертельные ранения, а 43-летний пострадавший госпитализирован в городскую больницу с многочисленными осколочными ранениями ног и руки. Сам ревнивец получил незначительные телесные повреждения.

В настоящее время правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК РФ и решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

При процессуальном руководстве Покровской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту покушения на убийство двух и более лиц (ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).