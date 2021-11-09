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Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины» № 1810-IX, принятого Верховной Радой 19 октября 2021 года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Документ устраняет противоречия между Конституцией и Законом «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», определяя, что НАБУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим гарантии независимости его работы.

Закон определяет полномочия Кабинета Министров о назначении на должность директора Национального антикоррупционного бюро и увольнении его исключительно при наличии установленных этим документом оснований.

Законом закреплено, что в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ входят шесть человек, трех из которых определяет правительство, а остальных – правительство на основании предложений международных и иностранных организаций, которые, согласно международным или межгосударственным соглашениям, в течение последних трех лет до дня завершения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Согласно закону, требования Кабинета Министров к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на НАБУ.

В документе также определены принципы организации и проведения внешней независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального бюро, которую ежегодно осуществляет соответствующая комиссия.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
ForUm

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