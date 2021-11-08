Голодающий в тюрьме бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил об отказе от приема специальных добавок после публикации пенитенциарной службой страны видео его питания.

В субботу вечером пенитенциарная служба опубликовала видео от 1, 2 и 3 ноября, на которых видно, как Саакашвили сидит в медицинском пункте и ест ложкой из небольших пластиковых стаканчиков.

Также были опубликованы фото баночек из-под детского питания и различных смесей.

«В связи с большим общественным интересом мы публикуем некоторые факты приема пищи Михаилом Саакашвили. На этих фото и видео хорошо видно, как заключенный Михаил Саакашвили принимает еду и натуральные соки в разное время дня. Мы также публикуем фотографии продуктов, полученных Михаилом Саакашвили», - заявили в ведомстве.

Сам политик призвал, что «неоднократно говорил, что получал минеральные и микронутриентные добавки, прописанные врачами в медицинском центре, которые необходимы во время похудения, чтобы стабилизировать пульс, частоту сердечных сокращений и минимальный уровень глюкозы».

«В медпункт никто не ходит поесть, там лечатся пациенты», - заявил он.

«Кроме того, я подписываю все, что я получаю в тюрьме в соответствии с установленными правилами, и я не подписывал и не видел эти конкретные «консервы», фотографии которых были показаны. Эти банки не видны ни на столе, ни где-либо еще, но камеры наблюдения очень современные, и вы можете легко увеличивать и уменьшать масштаб», - написал Саакашвили.

Политик заявил, что больше не принимает никаких добавок, на которые дал письменное согласие с утра субботы.

Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися 2 октября.

Он был задержан на квартире Цомая в Тбилиси 1 октября. После смены власти на родине экс-президент был заочно осужден за должностные преступления и приговорен к шести годам заключения.

Саакашвили считает себя политзаключенным и сразу после помещения в тюрьму в знак протеста объявил голодовку. Он отказывается от приема пищи уже 37-й день.

Личный врач, адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшающемся состояния здоровья экс-президента и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили только в тюремную больницу в Тбилиси. Между тем специалисты заявляют, что там нет условий для надлежащего ухода, а адвокаты – что для экс-президента там небезопасно.