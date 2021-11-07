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ПриватБанк возглавил список украинских банков, которым украинцы доверяют свои деньги. При этом Ощадбанк в этот список из 70 банков вообще не вошел. Стала также известна причина, из-за котороой Ощадбанк не попал в этот рейтинг вообще, пишет Today.ua.

Пресс-служба Нацбанка Украины опубликовала рейтинг банков по объему депозитов, которые им доверяют клиенты, а также по количеству вкладчиков. В списке – 70 банков, в которых хранится 49,2 миллиона вкладов украинских граждан на общую сумму 627,6 миллиардов гривен или почти 24 миллиарда долларов.

Первую позицию в этом списке занял государственный ПриватБанк, которому доверили свои сбережения 23,52 млн вкладчиков. Они держат в ПриватБанке 248,8 млрд гривен или 9,5 млрд долларов.

Остальные четыре банка из первой пятерки – частные. Места среди них распределились так:

  • Альфа-банк - 46,7 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 462 тысяч;
  • Райффайзен Банк - 44,0 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 654 тысяч;
  • Укрсиббанк -32,4 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 328 тысяч;
  • ПУМБ - 31,0 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 495 тысяч.

Интересно, что в этом списке вообще не оказалось Ощадбанка. Однако, как сообщили в ФГВФЛ (Фонде гарантирования вкладов физических лиц), данные по Ощадбанку не вошли в этот список не потому, что в нем нет вкладчиков, а из-за того, что он не является участником ФГВФЛ.
ForUm

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