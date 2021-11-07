также в разделеПолитика
Россия пояснила присутствие своих военных в Крыму обеспечением стабильности в регионе 73
Зеленский обновил состав СНБО 26
Простая отработка бабла и темников: Украинцы возмутились поведением Верещук в прямом эфире 88
Журналист назвал шпиона РФ в окружении президента Украины 51
Порошенко еще не определился, пойдет ли на президентские выборы 32
Принятие Украины в НАТО: Европа вынуждена учитывать позицию Путина в этом вопросе 29
Бурмич: Медведчука объявили врагом Украины и пособником террористов за то, что в 2014-м он договорился о поставках угля и спас страну, поэтому сейчас сделать это будет некому 18
Медведчук: Украина должна стать парламентской республикой 16
Мотовиловец: Если депутаты выходят из «Слуги народа», то пусть оставляют мандат 11
Аваков: Украине необходимо меть сценарий на случай смерти Путина 163
В ПЦУ объяснили, нужно ли завешивать зеркала в доме с умершим 31
Бывший генсек: Путин хотел в ускоренном режиме вступить в НАТО 36
Медведчук: За время действия ЗСТ с ЕС Украина погрузилась в глубочайший экономический кризис 81
НАБУ провело обыски у гражданской жены нардепа Шахова 40
СМИ узнали о новом детище Разумкова в Раде 80
Зеленский безотлагательно подписал антиолигархический закон 236
МИД разъяснил, что значит исключение Украины из «зеленого списка» ЕС 27
Шмыгаль в Раде показал свой COVID-сертификат 21

После того, как Алексей Резников был назначен министром обороны Украины, его вывели из Трехсторонней контактной группы. Обязанности политика в ТКГ будет выполнять народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Костин.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на указ №568/2021, опубликованный на сайте главы государства.

Нардеп станет членом делегации, представителем Украины в рабочей группе по политическим вопросам.

Этим же указом президент Владимир Зеленский выводит Резникова из состава дипломатической делегации.

Справка

Андрей Костин – юрист, народный депутат, член партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по правовой политике.

Напомним, 4 ноября, по представлению президента Украины Владимира Зеленского, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги