После того, как Алексей Резников был назначен министром обороны Украины, его вывели из Трехсторонней контактной группы. Обязанности политика в ТКГ будет выполнять народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Костин.
Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на указ №568/2021, опубликованный на сайте главы государства.
Нардеп станет членом делегации, представителем Украины в рабочей группе по политическим вопросам.
Этим же указом президент Владимир Зеленский выводит Резникова из состава дипломатической делегации.
Справка
Андрей Костин – юрист, народный депутат, член партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по правовой политике.
Напомним, 4 ноября, по представлению президента Украины Владимира Зеленского, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата
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