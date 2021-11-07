После того, как Алексей Резников был назначен министром обороны Украины, его вывели из Трехсторонней контактной группы. Обязанности политика в ТКГ будет выполнять народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Костин.

Об этом пишет "Хвиля" со ссылкой на указ №568/2021, опубликованный на сайте главы государства.

Нардеп станет членом делегации, представителем Украины в рабочей группе по политическим вопросам.

Этим же указом президент Владимир Зеленский выводит Резникова из состава дипломатической делегации.

Справка

Андрей Костин – юрист, народный депутат, член партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по правовой политике.

Напомним, 4 ноября, по представлению президента Украины Владимира Зеленского, Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины. За соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата