Прокуратура направила в суд обвинительный акт против мужчины, пытавшегося поджечь здания Офиса омбудсмена и Кассационного уголовного суда Верховного Суда (КУС ВС).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Фейсбуке.

"Будут судить мужчину, который пытался поджечь помещение Офиса омбудсмена и Кассационного уголовного суда Верховного Суда. Печерской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве об умышленных поджогах помещений государственных органов в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, 26 августа около 15:00 на горячую линию 102 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь помещения Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, расположенного на улице Институтской в ​​Печерском районе столицы, а также поджег входную дверь Кассационного уголовного суда Верховного Суда, расположенного на ул. Филиппа Орлика.

Злоумышленник был задержан по «горячим» следам. Им оказался 51-летний уроженец Херсона, который четко спланировал указанные преступления и заранее подготовил необходимые для этого средства. Передвигаясь на моноколесе, мужчина поочередно поджег входную дверь в помещение Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и вход в Кассационный уголовный суд Верховного Суда, сообщили в прокуратуре.

Установлено, что мотивом указанных преступлений послужило его недовольство деятельностью государственных органов по решению его личных семейных проблем. По результатам проведенного досудебного расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Его действиями нанесен ущерб на сумму почти 100 тысяч гривень. В связи с этим к обвиняемому заявлены гражданские иски о возмещении имущественного ущерба на указанную сумму.

По заключениям судебно-психиатрической экспертизы, мужчина вменяемый. В настоящее время он находится под стражей. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.