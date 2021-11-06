также в разделеМир
Метеоролог: В Европу раз в три года будут приходить «тепловые волны Люцифера» 11
Республиканцы призвали Байдена развернуть военное присутствие в Черном море 49
ВОЗ одобрила индийскую вакцину от коронавируса Covaxin 12
Ученые разработали индикаторы, которые могут определить свежесть продуктов 12
Германия обязала привитых российским «Спутником» проходить карантин 12
Медики заявили, что президент Чехии не может полностью вернуться к работе 11
В Польше заявили, что белорусский военный пытался выстрелить в польских военнослужащих на границе 18
В Берлине погиб сотрудник посольства РФ, которого считали ФСБшником 38
В Польше показали белорусских пограничников с инструментом для резки металла 30
Ученые: Худший этап пандемии может закончиться в 2022 году 19
В Голливуде требуют запретить использование настоящего оружия на съемках 10
Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса 43
В Польше задержали медсестер, выдававших сертификаты без введения вакцины 11
Президент Грузии: Саакашвили не будет помилован 34
ВОЗ одобрила индийскую вакцину Covaxin для экстренного применения 11
Талибы запретили иностранную валюту в Афганистане 12
Посла Беларуси вызвали «на ковер» в Польше из-за вооруженных людей на границе 66
Интернет-ресурс «Белсат» признали экстремистским в Беларуси 17

Президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса. Он предупредит Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и попытается определить, чем руководствуется Россия, пишет UA.NEWS со ссылкой на CNN.

США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи границы Украины. В связи с этим директор ЦРУ в России провел переговоры с высокопоставленными представителями служб безопасности Кремля, непосредственно участвующими в военных действиях.

Администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации напряжения между Москвой и Киевом. После своих встреч в России Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять это напряжение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джозефом Байденом ситуацию с безопасностью на Донбассе.

«Во время разговора с президентом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1543 грн.
11
Теги