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Пятого президента Украины Петра Порошенко напрямую спросили журналисты о том, собирается ли он идти на предстоящие президентские выборы. Как пишет Сегодня, политик рассказал, от чего это будет зависеть во время прямого эфира ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

"Об этом должен задумываться украинский народ, – ответил лаконично Петр Алексеевич. – Знаете, президент – это кризис карьерного роста. Ты уже был всем. Моя мотивация не является постом. Моя мотивация – чтобы сохранить и развить те огромные реформы, то движение, ту скорость, которую набрала Украина в движении в НАТО и Европейский Союз. Сегодня, к сожалению, власть ударила по тормозам".

На уточняющий вопрос журналиста, будет ли он все же принимать участие в выборах в 2024 году, политик сказал лишь, что все будет зависеть от людей.

"Когда люди обратятся, я приму решение. Сейчас я такого решения не принял", - сказал коротко лидер "Европейской солидарности" в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Напомним, согласно данным последнего опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 25,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором).

14,1% поддержали бы Петра Порошенко, 10,1% – Юлию Тимошенко, 9,5% – Юрия Бойко, 7,3% – Дмитрия Разумкова, 7,1% – Игоря Смешко, 6,0% – Евгения Мураева, 5,1% – Владимира Гройсмана, 4,3% – Анатолия Гриценко, 3,9% – Олега Ляшко. 2,0% – Олега Тягнибока, 1,5% – Андрея Садового.
ForUm

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