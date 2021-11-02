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Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 25,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором). Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

14,1% поддержали бы Петра Порошенко, 10,1% – Юлию Тимошенко, 9,5% – Юрия Бойко, 7,3% – Дмитрия Разумкова, 7,1% – Игоря Смешко, 6,0% – Евгения Мураева, 5,1% – Владимира Гройсмана, 4,3% – Анатолия Гриценко, 3,9% – Олега Ляшко. 2,0% – олега Тягнибока, 1,5% – Андрея Садового.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Зеленского (31,9%), Порошенко (31,6%), Медведчука (24,7%), Бойко (24,0%), Ляшко (15,0%), Тимошенко (13,8%), Тягнибока (11,0%). Остальные кандидаты назвали менее 10% опрошенных.
ForUm

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