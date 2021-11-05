Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение «Разумная политика».
Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в комментарии Украинской правде.
По данным источников издания, туда войдут около 25 народных депутатов из числа «Слуги народа», «Батькивщины» и внефракционных.
Среди них, в частности, «слуги» Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько и бывшая «слуга» Людмила Буймистер и нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко.
Как сообщал ForUm, экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков заявил о намерении создать новую политическую силу в конце октября.
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