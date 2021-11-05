Во Львовской области не использовали около 40 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, она будет передана на централизованные склады для утилизации.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис, сообщает Укринформ.

«К нам эта (вакцина – ред.) поступила как неотложная помощь. Есть около 40 тыс. AstraZeneca, которую мы не использовали, и у которой истек срок годности. Она сейчас находится на карантине, затем ее передадут на централизованные склады, где утилизируют», - сказал Чемерис.

Также главный медик Львовщины добавил, что по состоянию на сегодняшний день проблем с поступлением вакцин на территорию области нет. Желающие вакцинироваться чаще всего выбирают Pfizer, на втором месте – Coronavac, а AstraZeneca – реже всего.

«Уже двумя дозами провакцинировано уже 23% населения, 35% получили первую дозу вакцины. Ежедневно вакцинируется от 18 до 22 тыс. населения области», – добавил Чемерис.

Во Львовской области за 4 ноября прививки от COVID-19 получили 18 175 человек (из них 13 384 человека получили первую дозу вакцины, 4 791 – вторую дозу).

За предыдущие сутки в области выявили 1758 случаев коронавируса, за все время пандемии его подтвердили у 188624 человек. Умерших – 4711 человек. Выздоровели от коронавирусной инфекции – 149 816 человек.