Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила полковника ВС Украины – командира одного из подразделений, секретоносителя с высшей формой допуска, который имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал тайные военные документы. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жесткие диски, флеш носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в т.ч. с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 422 УК Украины «Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения», в пределах которого установлено наличие у указанного военнослужащего ВС Украины контактов с действующими военнослужащими ВС Российской Федерации и жителями ВТО АР Крым.

Продолжаются следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им вышеупомянутых сведений по заданию спецслужб РФ. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Реализация материалов осуществлялась во взаимодействии со Следственным управлением ГУ ЧП в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.