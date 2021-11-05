также в разделеСтолица
На строительстве Подольского моста пытались украсть 3 млрд: проведены обыски 13
Кличко показательно уволил своего зама из-за моста-долгостроя 15
«Дай ему по голове»: монахи Киево-Печерской лавры напали на журналистов, снимавших пожар 21
В Украине переименовали 12 улиц и назвали сквер в честь Слипака 30
В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон 13
В Киеве от COVID-19 умер 8-летний мальчик 59
Депутатов Киевсовета пускали на заседание только с COVID-сертификатом 10
В Киеве ночью горел ресторан 16
Киев окутает туман, водителей призвали к осторожности 11
Акция «антивакцинаторов» прошла без драк 14
Число новых случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 2 тысячи 11
В Киеве проходит марш «антивакцинаторов» 69
Сегодня столичный транспорт будет работать дольше из-за футбола 17
В Киеве – рекорд смертности от COVID-19 77
Кличко: Локдаун в Киеве продлится минимум месяц 22
Октябрь в Киеве оказался холодным и одним из самых сухих 11
В «Жулянах» у пяти человек обнаружили фейковые COVID-сертификаты 11
В Киеве за сутки обнаружили 495 больных COVID-19. Умерли 39 человек 10

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1772 больных коронавирусом. 43 человека скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1772 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 43 человека скончались. Всего за период пандемии в Киеве 6421 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 267 167», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 201 больного коронавирусом и 389 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 567 человек. В общей сложности коронавирус преодолел 233 241 житель столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Святошинском районе – 319, Деснянском – 311, в Дарницком – 278», – отметил Виталий Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги