В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1772 больных коронавирусом. 43 человека скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1772 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 43 человека скончались. Всего за период пандемии в Киеве 6421 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 267 167», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 201 больного коронавирусом и 389 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 567 человек. В общей сложности коронавирус преодолел 233 241 житель столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Святошинском районе – 319, Деснянском – 311, в Дарницком – 278», – отметил Виталий Кличко.