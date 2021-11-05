Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что информацию о компаниях и людях, в отношении которых вводили санкции, члены СНБО получали за 5 минут до заседания без соответствующей доказательной базы.

Об этом он сказал в программе «Народ против» с Влащенко канала «Украина 24».

«Когда СНБО у нас превратилось на хайпе – абсолютно на хайпе – в ситуацию штампования санкций – это было недопустимо, я не хотел в этом участвовать.

Потому что каждое СНБО я приходил – я, член СНБО, не маленький, не последний – я приходил и ждал, и мне за 5 минут до этого (заседания – ред.) выдавали папочку. Я открывал папочку и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: «А вот эта фирма сюда внесена на основании чего?» Они говорят: «Как? Ну, посмотрите, там есть оперативная справка». Я говорил: «Ну, у меня таких справок полон стол завален – они половина неправда, а половина – их надо дорабатывать. На основании чего (внесена фирма – ред.)?» - рассказал бывший министр.

«Я говорю Данилову: «Это уже свинство! Вы сейчас с голоса назвали, а этих фамилий в этой папке нет». А он: «Мы не успели размножить», — добавил Аваков.

Он назвал направление работы СНБО гигантской проблемой, которая даст негативный эффект: «СНБО не может быть органом исполнительной власти… и тем более — судебным органом», это орган, который должен вырабатывать стратегию».

«В результате не существует СНБО как исполнительного органа власти. СНБО назначается указами президента – всех назначил, всех уволил. По сути, решения СНБО – это решения президента Украины. Это опять вертикализация власти без баланса», – подытожил Аваков.

Как сообщал ForUm, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что выступает за жесткую президентскую республику.