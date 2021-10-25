Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украине по форме правления лучше быть президентской, а не парламентско-президентской республикой. Такое убеждение он высказал в интервью РБК-Украина.

«Нам раз и навсегда нужно определиться, какая у нас страна. Если мы являемся президентской республикой, надо сказать – давайте делать президентскую республику, где президент – это глава исполнительной власти, отвечает за все эти процессы. И тогда у нас с вами все хорошо. У нас получается, что мы всенародно избираем президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента», - сказал он.

«Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности», - заявил Данилов.

По его мнению, парламентско-президентские республики «могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века».

Секретарь СНБО подчеркнул, что президент – «это прежде всего ответственность: понятная и ясная ответственность».

Издание отмечает, что Совет национальной безопасности и обороны Украины, согласно Конституции, является координационным органом при президенте. Но в последнее время СНБО стал чуть ли не ключевым центром реализации внутренней политики Владимира Зеленского. «Мы нашли инструмент для принятия жестких и быстрых решений», – говорили соратники главы государства, когда СНБО вводил первые, неожиданные санкции по телеканалам группы Виктора Медведчука, нему самому и его соратникам.

При предыдущем президенте Петре Порошенко СНБО и его аппарат занимался преимущественно вопросами российской агрессии и ее отражения. Теперь многочисленные оппоненты обвиняют власть в подмене этим органом суда, следствия, исполнительной и законодательной власти.