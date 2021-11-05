В Киево-Печерской лавре произошел конфликт между митрополитом Павлом, его помощниками и журналистами, которые вели трансляцию тушения пожара в святыне.

Видео инцидента опубликовано на странице «Магнолия-ТВ» в Facebook

Так, во время трансляции к съемочной группе подошел мужчина в рясе, назвавшийся отцом Арсением, сказал не снимать в лавре и вырвал из рук журналиста телефон.

После этого отец Арсений пошел к группе других представителей духовенства, среди которых был и скандально известный настоятель лавры Павел.

Журналист последовал за ним и просил отдать телефон, добавив, что он выполняет профессиональные обязанности – ведет прямой эфир, а это его оборудование. Он также заявил, что вызовет полицию.

«Не отдавай ничего. Вычеркни – тогда отдай. Вас пригласил кто-нибудь? Я вас пригласил? Вы помогли? Вы помогли заливать? Не надо, ничего не давай. Все. С богом», - сказал Павел.

По словам священников, они просили журналиста не снимать пожар на территории лавры. На каком основании, они не объяснили. Корреспондент продолжил настаивать на том, чтобы ему вернули телефон, после чего отец Арсений согласился это сделать за пределами лавры. «И дай по голове», – сказал ему Павел. По дороге «отец Арсений» стал требовать от оператора удалить запись конфликта.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что по факту препятствования журналистской деятельности начали уголовное производство.

Правоохранители установили, что священнослужители мешали работе представителя СМИ, пытались оттеснить его с места проведения съемки, а «также отобрать телефон».

Дело открыто о статье Уголовного кодекса о препятствовании журналистской деятельности. Санкция предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал ForUm, днем 4 ноября в Печерском районе на ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется).

Как известно, в Киево-Печерской лавре базируется филиал Русской православной церкви — УПЦ МП.