также в разделеСтолица
В Украине переименовали 12 улиц и назвали сквер в честь Слипака 27
В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон 13
В Киеве от COVID-19 умер 8-летний мальчик 58
Депутатов Киевсовета пускали на заседание только с COVID-сертификатом 10
В Киеве ночью горел ресторан 16
Киев окутает туман, водителей призвали к осторожности 11
Акция «антивакцинаторов» прошла без драк 14
Число новых случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 2 тысячи 11
В Киеве проходит марш «антивакцинаторов» 69
Сегодня столичный транспорт будет работать дольше из-за футбола 17
В Киеве – рекорд смертности от COVID-19 77
Кличко: Локдаун в Киеве продлится минимум месяц 22
Октябрь в Киеве оказался холодным и одним из самых сухих 11
В «Жулянах» у пяти человек обнаружили фейковые COVID-сертификаты 11
В Киеве за сутки обнаружили 495 больных COVID-19. Умерли 39 человек 10
С 1 ноября в Киеве вводят единый скоростной режим 41
В Киеве горела квартира, есть погибший 17
В аэропорту «Борисполь» у пассажиров обнаружили поддельные COVID-сертификаты 47

В Киево-Печерской лавре произошел конфликт между митрополитом Павлом, его помощниками и журналистами, которые вели трансляцию тушения пожара в святыне.

Видео инцидента опубликовано на странице «Магнолия-ТВ» в Facebook

Так, во время трансляции к съемочной группе подошел мужчина в рясе, назвавшийся отцом Арсением, сказал не снимать в лавре и вырвал из рук журналиста телефон. 

После этого отец Арсений пошел к группе других представителей духовенства, среди которых был и скандально известный настоятель лавры Павел.

Журналист последовал за ним и просил отдать телефон, добавив, что он выполняет профессиональные обязанности – ведет прямой эфир, а это его оборудование. Он также заявил, что вызовет полицию.

«Не отдавай ничего. Вычеркни – тогда отдай. Вас пригласил кто-нибудь? Я вас пригласил? Вы помогли? Вы помогли заливать? Не надо, ничего не давай. Все. С богом», - сказал Павел.

По словам священников, они просили журналиста не снимать пожар на территории лавры. На каком основании, они не объяснили. Корреспондент продолжил настаивать на том, чтобы ему вернули телефон, после чего отец Арсений согласился это сделать за пределами лавры. «И дай по голове», – сказал ему Павел. По дороге «отец Арсений» стал требовать от оператора удалить запись конфликта.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что по факту препятствования журналистской деятельности начали уголовное производство.

Правоохранители установили, что священнослужители мешали работе представителя СМИ, пытались оттеснить его с места проведения съемки, а «также отобрать телефон».

Дело открыто о статье Уголовного кодекса о препятствовании журналистской деятельности. Санкция предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал ForUm, днем 4 ноября в Печерском районе на ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса №68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется). 

Как известно, в Киево-Печерской лавре базируется филиал Русской православной церкви — УПЦ МП.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги