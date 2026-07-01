Сибіга: Японія підтримає відновлення Києво-Печерської лаври через ЮНЕСКО

Японія надасть підтримку у відновленні Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками переговорів з японським колегою Мотегі Тошіміцу.

Сибіга заявив, що домовленість щодо відновлення Лаври є результатом двосторонніх перемовин, спрямованих на поглиблення культурного та гуманітарного співробітництва між державами.

– Глава МЗС України поінформував японського міністра… про російський удар по Києво-Печерській лаврі. Мотегі висловив намір Японії надати підтримку через ЮНЕСКО для відновлення пошкодженої Лаври, – йдеться у повідомленні.

Також Україна та Японія підписали угоду щодо реалізації стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько $500 тис.

ForUA нагадує, у ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Загинули п’ятеро людей, 38 були травмовані.

Окрім значних руйнувань житлової та міської інфраструктури, було зафіксовано влучання у Києво-Печерську лавру.

На території об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – зайнявся дах Успенського собору, зафіксовано суттєві пошкодження.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври буде відновлено.

Після ліквідації першочергових наслідків обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника Києво-Печерська лавра, відкритий для відвідувачів із 17 червня.

З 19 червня Лавра частково відновила роботу для відвідувачів.

Наразі доступні Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Спаса на Берестові, Трапезна церква та музейні виставки. Відновлено проведення групових екскурсій за попереднім записом.