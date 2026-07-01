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Сибіга: Японія підтримає відновлення Києво-Печерської лаври через ЮНЕСКО

Сибіга: Японія підтримає відновлення Києво-Печерської лаври через ЮНЕСКО

Японія надасть підтримку у відновленні Києво-Печерської лаври через механізми ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга за підсумками переговорів з японським колегою Мотегі Тошіміцу.

Сибіга заявив, що домовленість щодо відновлення Лаври є результатом двосторонніх перемовин, спрямованих на поглиблення культурного та гуманітарного співробітництва між державами.

 – Глава МЗС України поінформував японського міністра… про російський удар по Києво-Печерській лаврі. Мотегі висловив намір Японії надати підтримку через ЮНЕСКО для відновлення пошкодженої Лаври, – йдеться у повідомленні.

Також Україна та Японія підписали угоду щодо реалізації стипендіального проєкту в межах грантової допомоги JDS обсягом до близько $500 тис.

ForUA нагадує, у ніч проти 15 червня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ракет і ударних безпілотників. Загинули п’ятеро людей, 38 були травмовані.

Окрім значних руйнувань житлової та міської інфраструктури, було зафіксовано влучання у Києво-Печерську лавру.

На території об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – зайнявся дах Успенського собору, зафіксовано суттєві пошкодження.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври буде відновлено.

Після ліквідації першочергових наслідків обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника Києво-Печерська лавра, відкритий для відвідувачів із 17 червня.

З 19 червня Лавра частково відновила роботу для відвідувачів.

Наразі доступні Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Спаса на Берестові, Трапезна церква та музейні виставки. Відновлено проведення групових екскурсій за попереднім записом.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

грошіЯпоніяЮНЕСКОКиєво-Печерська лавраАндрій Сибіга
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