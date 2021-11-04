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Компетентные органы Украины и Иордании согласовали форму сертификата на экспорт из Украины молока и молочных продуктов. Согласование сертификата явилось результатом работы, проведенной дипломатами Министерства иностранных дел Украины и специалистами Госпродпотребслужбы с иорданской стороной, сообщили ForUm’у в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«МИД продолжает системно работать над открытием новых иностранных рынков для украинских экспортеров совместно с Госпродпотребслужбой. Каждый новый открытый рынок – это дополнительные возможности для украинских компаний, а значит, дополнительные валютные поступления, укрепление национальной валюты, новые рабочие места и налоги в бюджет», – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Это уже третий сертификат, согласованный между странами в текущем году. Так, в июне этого года между компетентными органами Украины и Иордании был согласован сертификат на экспорт живых овец, а в октябре – сертификат на экспортируемые из Украины в Иорданию мясо, субпродукты и другие продукты птицеводства. Еще раньше были согласованы формы сертификатов на экспорт из Украины охлажденной замороженной говядины, охлажденного мяса овец и крупного рогатого скота.

Справка: Министерство иностранных дел Украины и Госпродпотребслужба совместно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле, а также обеспечивая государственные гарантии соблюдения требований стран-партнеров.

Совет экспортеров и инвесторов при МИД Украины (РЭИ) – площадка, на которой МИД аккумулирует информацию об инвестиционных и торговых возможностях со всего мира, а также способствует налаживанию деловых контактов между украинскими экспортерами и импортерами за рубежом.
ForUm

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