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Иордания отменила ограничения на ввоз из Украины продуктов птицеводства, сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы

Ранее Украина восстановила статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро.

«Грипп птицы – настоящая проблема для стран Европы в последние годы. Не обошла она и Украину. Причина – перелетные птицы. Последний случай заболевания у нас был в феврале этого года. И на сегодняшний день Украина соответствует международным требованиям как страна, свободная от заражения вирусами гриппа у домашней птицы», - рассказала председатель ведомства Владислава Магалецкая.

Ограничения, которые ранее установила Иордания и которые были сняты с 16 июня, касались ввоза живой птицы, замороженного мяса птицы, охлажденного мяса птицы и яиц из Украины в связи со вспышками гриппа птицы.
ForUm

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