Компетентные органы Украины и Иордании согласовали форму сертификата на экспортируемые из нашей страны мясо, субпродукты и другие продукты птицеводства. Сертификат устанавливает постоянно действующее зонирование территории Украины для бесперебойной торговли продукцией птицеводства даже в случае вспышек гриппа птицы, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Согласование сертификата стало результатом работы, проведенной дипломатами Министерства иностранных дел Украины и специалистами Госпродпотребслужбы с иорданской стороной.

«Мы решили одну из проблем украинских экспортеров мяса птицы, согласовав новый сертификат с Иорданией. Новая договоренность приносит конкретный результат: украинские компании и иорданские потребители могут быть уверены в бесперебойном снабжении продукции из Украины», - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Документ стал пятым сертификатом на экспорт, который Украина и Иордания согласовали за последнее время. Ранее компетентные органы обеих стран согласовали формы сертификатов на экспорт из Украины охлажденной замороженной говядины, охлажденного мяса овец, крупного рогатого скота и овец для забоя.

«Рынок Иордании является важным для украинских экспортеров мяса птицы. Теперь они получили на нем новые возможности. Это решение - хорошая новость для всех наших птицеводов», - отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Напомним, сейчас Украина входит в ТОП-10 мировых экспортеров курятины и имеет статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы.